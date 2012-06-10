Батарея №35 сыграла важную роль в героической обороне Севастополя. В составе 1-го отдельного артиллерийского дивизиона Главной базы Черноморского флота вместе с башенной батареей №30 она являлась своеобразным «костяком» системы артиллерийской обороны крепости и нанесла противнику серьезный урон в живой силе и технике. Результат боевой деятельности батареи №35 был отражен в политдонесении Политуправления Черноморского флота от 22 июля 1942 года об итогах июньских боев и эвакуации Севастополя: «В наиболее напряженный период, когда противник большими группами танков прорывался из района хутора Кальфа и Николаевки, большинство средств береговой обороны было разбито, основной удар по прорвавшейся группе нанесла батарея №35, которая начиная с 30 июня 1942 года являлась последним наиболее устойчивым узлом сопротивления на подступах к Херсонесскому полуострову. Личный состав подошедших частей, под прикрытием огня батареи последние три дня отбивал многочисленные атаки противника, обеспечивая эвакуацию морем и воздухом».

Самостоятельный осмотр внешней экспозиции музея с 8:00 до 20:00.

Внимание!

С экспозицией музея, расположенной внутри казематов батареи, можно ознакомиться только в сопровождении экскурсовода. Экскурсионные группы (до 30 человек) формируются из числа индивидуальных посетителей в день посещения музея. Минимальное количество экскурсантов в группе - 10 человек.

Дети дошкольники на экскурсию в составе взрослой группы не допускаются.