Музей 35-я береговая батарея
Батарея №35 сыграла важную роль в героической обороне Севастополя. В составе 1-го отдельного артиллерийского дивизиона Главной базы Черноморского флота вместе с башенной батареей №30 она являлась своеобразным «костяком» системы артиллерийской обороны крепости и нанесла противнику серьезный урон в живой силе и технике. Результат боевой деятельности батареи №35 был отражен в политдонесении Политуправления Черноморского флота от 22 июля 1942 года об итогах июньских боев и эвакуации Севастополя: «В наиболее напряженный период, когда противник большими группами танков прорывался из района хутора Кальфа и Николаевки, большинство средств береговой обороны было разбито, основной удар по прорвавшейся группе нанесла батарея №35, которая начиная с 30 июня 1942 года являлась последним наиболее устойчивым узлом сопротивления на подступах к Херсонесскому полуострову. Личный состав подошедших частей, под прикрытием огня батареи последние три дня отбивал многочисленные атаки противника, обеспечивая эвакуацию морем и воздухом».
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Подсказки
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Alexander Usoltsev Октябрь 18, 2017
Невероятно атмосферное место с увлеченными работниками. Однозначно нужно посетить всем
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GADSFG . Октябрь 9, 2017
Отличное место
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Pierre Davydenko Сентябрь 4, 2017
Очень интересное место, рекомендую посетить каждому.
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Роман Федорцов Август 25, 2017
Обязателен к посещению всем, кто находится в Севастополе. Бесплатные экскурсии. Заставляет задуматься.
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Светко Добро Июнь 18, 2017
Рекомендую познакомиться с историей. Почтить память героев. Бесплатный вход. Очень чисто, ухожено. Экскурсоводы грамотные.
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Dmitry Aпрель 8, 2017
Продажная администрация резервирует билеты для экскурсий в ущерб самостоятельным посетителям. Приехали к открытию, посетителей мало, но билеты только на 3 -4 часа вперёд!
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Анна Манухина Сентябрь 23, 2016
Отличная и очень трогательная экскурсия по музею 35 береговой батареи, побывали в атмосфере военного времени 1941-1942 годов
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Pavel Ulyanin Сентябрь 8, 2016
Мда. Без слез по погибшим невозможно остаться.
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Natalie Oreshkina Август 13, 2016
Музей для людей от 14+. Малышей водить не стоит. Интереснейшие экскурсоводы, обязательно берите билеты!
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Irina Karenina Июль 23, 2016
Вход бесплатный. В музей надо ждать набора группы
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Сергей Досманов Июль 19, 2016
Это нереально, второй раз возвращаюсь на это место и снова переживаю те же эмоции, что и первый раз... сильное место!!!
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Тамара Июнь 14, 2016
Билеты не получить просто так!!! Привозят группы и все билеты "бесплатные"отданы под них!!! Приезжаешь посмотреть музей, а уезжаешь ни с чем!!!
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Lidia Markovskaya Июнь 5, 2016
Один из самых интересных музеев Крыма. Вход бесплатный, но войти можно только с экскурсией. Есть несколько маршрутов,которые объединяет только начало экскурсии. Обязательно сходите !
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Luda Igorevna Май 25, 2016
Место обязательное для посещения! Каждый год хожу на экскурсию, хотя и местная. От услышанного и увиденного всегда мурашки и слезы
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Alex Machinarium Mарт 12, 2016
Душевный, эмоциональный музей, посвящённый последним дням обороны Севастополя. Экскурсоводы отличные. Обязателен к посещению!
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Владимир Клабуков Декабрь 13, 2015
Отличный музей. Обязательно дождитесь экскурсии
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Николай Сентябрь 8, 2015
Слава нашим бойцам!!!
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Anna Melnik Август 31, 2015
Обязательное к посещению место!! Потрясает размах.. Можно ходить как с экскурсоводом (билет бесплатный, но разбирают их до обеда), так и самостоятельно (трогать, сидеть, фотографировать можно все)
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Оля Андреева Август 6, 2015
Обязателен к посещению! Лучше посещать с бесплатной экскурсией. !!!НО: билеты на экскурсии в сезон разбирают до полудня. Лучше приезжать к открытию!
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Наталья Коляда Июль 7, 2015
Будучи в Севастополе, здесь побывать стоит прежде всего! Обязательно с детьми идите!
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Igrrr Samsonov Июнь 28, 2015
Невероятное место проявления силы русского духа. Экскурсия и зрительное сопровождение с комом в горле. Рекомендую. Нельзя с детьми до 7 лет. Билетов не бывает уже в 2-3 часа, лучше ехать утром
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Мария Серова Июнь 23, 2015
Пляжи скалистые, нужно быть осторожным, иначе синяков не избежать) экскурсия по памятным историческим местам - завораживает.
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Anna Gerasimova Июнь 16, 2015
Экскурсия отличная. Внутри строгий контроль, а снаружи можно загулять-охранники добрые, даже если на час позже закрытия уходишь.
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Sveta Solomonova Июнь 6, 2015
Отличный мемориальный комплекс!Крым наш!!!
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Irina Savelyeva Май 9, 2015
До слез...
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Антон Ермолов Aпрель 27, 2015
Отлично сделанное и отреставрированное место. Но вот от экскурсоводов исходит излишний пафос по месту, непонятно почему внутри нельзя снимать?? Экскурсия слегка затянута на >1,5 часа.
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Юлия Лапшина Aпрель 14, 2015
Очень впечатляет! Экскурсии бесплатные. Но билеты брать нужно заранее в кассе. Интересный рассказ о подвиге наших солдат. Стойки с тысячей фамилий и зал с фото героев и музыкой заставляют рыдать.
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Алексей Пархомов Mарт 29, 2015
Всё просто отлично. Видно что сделано с душой.
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Любовь Чернопольская Mарт 27, 2015
Великолепный экскурсовод!!! Женщина, сразу видно, болеет душой за музей и очень доходчиво и интересно преподносит информацию о событиях тех лет
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Igor Khoroshok Ноябрь 26, 2014
Святое место!
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Igor Khoroshok Октябрь 27, 2014
Накатывается слеза, а то что происходит в Пантеоне, не поддается описанию!
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Alexey Shutochkin Сентябрь 21, 2014
Музей из категории "обязательно посетить"
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Елена П Август 26, 2014
История войны, которая застыла в камне
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Надежда Корепанова Август 18, 2014
Музей, который там находится заставляет восхищаться этим местом. Патриотично.Сильно. Захватывающе Спуск вниз на высоту 17 метров заставляет задумываться, как защищали нашу территорию русские солдаты
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Макс Пасютин Август 16, 2014
Со смотровой площадки "35-й береговой батареи" открываются прекрасные виды. Незабываемые, честное слово...
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Макс Пасютин Август 16, 2014
В некрополе музейного комплекса показывают трогательную видеопанораму. Ты словно смотришь в глаза тем, кто в 1942-м бесстрашно боролся за Севастополь...
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Макс Пасютин Август 16, 2014
"Капут Г." Эти надписи вряд ли оставят кого-то равнодушным...
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Макс Пасютин Август 16, 2014
Мурашки по коже...
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Макс Пасютин Август 16, 2014
Навигатор из прошлого века...
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Valeriia Cherepanova Август 7, 2014
Музей шикарный!каждый, кто был в Севастополе,должен посетить его! Эмоции просто переполняют:) вход на территорию и экскурсия бесплатные, часть экскурсии под землей, поэтому деток до 7 лет не пускают!
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Olga Июль 25, 2014
Очень понравился музей!!!
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Daria Chukasova Июль 20, 2014
Захватывающе и тяжело одновременно... Вы просто обязаны побывать здесь...
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Игорь Петров Июнь 21, 2014
Впечатляющее место, всем советуем посетить!!! Еще раз убедились в мужестве и отваге наших предков!!! Огромное спасибо Чалому за то что помог восстановить такой памятник истории!!!
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Блогтур Май 7, 2014
мемориальный ансамбль на территории 35-й береговой батареи. Сооружен на месте последнего рубежа обороны Севастополя конца июня—начало июля 1942 года.
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Maksim Tkachiboroda Mарт 30, 2014
Твори добро (с)
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Vadym B. Октябрь 27, 2013
Чтобы наверняка попасть на экскурсию, она кстати бесплатная, нужно приезжать прибл к 10.00. Мы блин приперлись к 16.00)))!
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Кира Костенко Сентябрь 8, 2013
Очень впечатляющий музей!обязательно стоит посетить,не пожалеете!
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nyuth Сентябрь 4, 2013
Современный, отличный музей. Один из лучших в Украине.
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Vera Belik Август 21, 2013
Мы пришли к9 но билеты взяли только на 18 планируете долго ждать
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Вероника Роднова Август 4, 2013
Приезжать надо заранее, иначе билетов на экскурсию с гидом не останется. Мы приехали в 11, попали только на 2 часа. С детьми до 7 лет не пускают. Наверно, самое интересное место в Севастополе!
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Alexey Manokhin Июнь 22, 2013
Интересное место!
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Max Lenovskih Сентябрь 23, 2012
В июле 1942 года оборона Севастополя пала. Высшее командование оставило город и 40 000 человек, выжили единицы. Вечная память.
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Iness Bless Сентябрь 13, 2012
обязателен к посещению. уважение вызывают меценаты, на средства которых был возведен этот потрясающий комплекс
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Ksjusha Akyira Август 27, 2012
Приезжать лучше утром, иначе придется долго ждать своей очереди. Экскурсия длится 1,5 часа. Понедельник выходной. В зимнее время понедельник и вторник выходные. Очень интересно. Экскурсия бесплатна
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Konstantin Polozov Июль 21, 2012
Берешь билет на определенное время экскурсии. Идешь на пляж. Возвращаешься к назначенному времени
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Konstantin Polozov Июль 21, 2012
1. Хороший музей защиты Севастополя, времен ВОВ. 2. Экскурсии бесплатные с 10 до 18, пн. - выходной. 3. Экскурсия бесплатная, но нужно ждать мин. 20-30
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Christina Andrusenko Июль 15, 2012
Советую посетить этот музей всем независимо от возраста. Потрясает и дает пищу для размышлений. P. S. Билеты бесплатные
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Alexey Andrusenko Июль 15, 2012
Понедельник выходной. Работают с 10 до 18 30. Monday is a not working day.
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Andy Cole Июнь 10, 2012
An amazing Museum, with massive concrete defences, practically an underground city- The tour is amazing, well worth a visit