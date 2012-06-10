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Музей 35-я береговая батарея

Севастополь, Бухта Казачья, Аллея защитников 35-й батареи № 7 на карте
 
Часы работы: Май-октябрь:вт–вс: 10:00 – 18:00, вс-выходной; Ноябрь-апрель:пн,вт-выходной.
Скидки: Посещение музейного комплекса и экскурсионное обслуживание БЕСПЛАТНОЕ

Батарея №35 сыграла важную роль в героической обороне Севастополя. В составе 1-го отдельного артиллерийского дивизиона Главной базы Черноморского флота вместе с башенной батареей №30 она являлась своеобразным «костяком» системы артиллерийской обороны крепости и нанесла противнику серьезный урон в живой силе и технике. Результат боевой деятельности батареи №35 был отражен в политдонесении Политуправления Черноморского флота от 22 июля 1942 года об итогах июньских боев и эвакуации Севастополя: «В наиболее напряженный период, когда противник большими группами танков прорывался из района хутора Кальфа и Николаевки, большинство средств береговой обороны было разбито, основной удар по прорвавшейся группе нанесла батарея №35, которая начиная с 30 июня 1942 года являлась последним наиболее устойчивым узлом сопротивления на подступах к Херсонесскому полуострову. Личный состав подошедших частей, под прикрытием огня батареи последние три дня отбивал многочисленные атаки противника, обеспечивая эвакуацию морем и воздухом».

Самостоятельный осмотр внешней экспозиции музея с 8:00 до 20:00.
 
Внимание!
 
С экспозицией музея, расположенной внутри казематов батареи, можно ознакомиться только в сопровождении экскурсовода. Экскурсионные группы (до 30 человек) формируются из числа индивидуальных посетителей в день посещения музея. Минимальное количество экскурсантов в группе - 10 человек.
 
Дети дошкольники на экскурсию в составе взрослой группы не допускаются.

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Подсказки

Alexander Usoltsev Октябрь 18, 2017
Невероятно атмосферное место с увлеченными работниками. Однозначно нужно посетить всем
GADSFG . Октябрь 9, 2017
Отличное место
Pierre Davydenko Сентябрь 4, 2017
Очень интересное место, рекомендую посетить каждому.
Роман Федорцов Август 25, 2017
Обязателен к посещению всем, кто находится в Севастополе. Бесплатные экскурсии. Заставляет задуматься.
Светко Добро Июнь 18, 2017
Рекомендую познакомиться с историей. Почтить память героев. Бесплатный вход. Очень чисто, ухожено. Экскурсоводы грамотные.
Dmitry Aпрель 8, 2017
Продажная администрация резервирует билеты для экскурсий в ущерб самостоятельным посетителям. Приехали к открытию, посетителей мало, но билеты только на 3 -4 часа вперёд!
Анна Манухина Сентябрь 23, 2016
Отличная и очень трогательная экскурсия по музею 35 береговой батареи, побывали в атмосфере военного времени 1941-1942 годов
Pavel Ulyanin Сентябрь 8, 2016
Мда. Без слез по погибшим невозможно остаться.
Natalie Oreshkina Август 13, 2016
Музей для людей от 14+. Малышей водить не стоит. Интереснейшие экскурсоводы, обязательно берите билеты!
Irina Karenina Июль 23, 2016
Вход бесплатный. В музей надо ждать набора группы
Сергей Досманов Июль 19, 2016
Это нереально, второй раз возвращаюсь на это место и снова переживаю те же эмоции, что и первый раз... сильное место!!!
Тамара Июнь 14, 2016
Билеты не получить просто так!!! Привозят группы и все билеты "бесплатные"отданы под них!!! Приезжаешь посмотреть музей, а уезжаешь ни с чем!!!
Lidia Markovskaya Июнь 5, 2016
Один из самых интересных музеев Крыма. Вход бесплатный, но войти можно только с экскурсией. Есть несколько маршрутов,которые объединяет только начало экскурсии. Обязательно сходите !
Luda Igorevna Май 25, 2016
Место обязательное для посещения! Каждый год хожу на экскурсию, хотя и местная. От услышанного и увиденного всегда мурашки и слезы
Alex Machinarium Mарт 12, 2016
Душевный, эмоциональный музей, посвящённый последним дням обороны Севастополя. Экскурсоводы отличные. Обязателен к посещению!
Владимир Клабуков Декабрь 13, 2015
Отличный музей. Обязательно дождитесь экскурсии
Николай Сентябрь 8, 2015
Слава нашим бойцам!!!
Anna Melnik Август 31, 2015
Обязательное к посещению место!! Потрясает размах.. Можно ходить как с экскурсоводом (билет бесплатный, но разбирают их до обеда), так и самостоятельно (трогать, сидеть, фотографировать можно все)
Оля Андреева Август 6, 2015
Обязателен к посещению! Лучше посещать с бесплатной экскурсией. !!!НО: билеты на экскурсии в сезон разбирают до полудня. Лучше приезжать к открытию!
Наталья Коляда Июль 7, 2015
Будучи в Севастополе, здесь побывать стоит прежде всего! Обязательно с детьми идите!
Igrrr Samsonov Июнь 28, 2015
Невероятное место проявления силы русского духа. Экскурсия и зрительное сопровождение с комом в горле. Рекомендую. Нельзя с детьми до 7 лет. Билетов не бывает уже в 2-3 часа, лучше ехать утром
Мария Серова Июнь 23, 2015
Пляжи скалистые, нужно быть осторожным, иначе синяков не избежать) экскурсия по памятным историческим местам - завораживает.
Anna Gerasimova Июнь 16, 2015
Экскурсия отличная. Внутри строгий контроль, а снаружи можно загулять-охранники добрые, даже если на час позже закрытия уходишь.
Sveta Solomonova Июнь 6, 2015
Отличный мемориальный комплекс!Крым наш!!!
Irina Savelyeva Май 9, 2015
До слез...
Антон Ермолов Aпрель 27, 2015
Отлично сделанное и отреставрированное место. Но вот от экскурсоводов исходит излишний пафос по месту, непонятно почему внутри нельзя снимать?? Экскурсия слегка затянута на >1,5 часа.
Юлия Лапшина Aпрель 14, 2015
Очень впечатляет! Экскурсии бесплатные. Но билеты брать нужно заранее в кассе. Интересный рассказ о подвиге наших солдат. Стойки с тысячей фамилий и зал с фото героев и музыкой заставляют рыдать.
Алексей Пархомов Mарт 29, 2015
Всё просто отлично. Видно что сделано с душой.
Любовь Чернопольская Mарт 27, 2015
Великолепный экскурсовод!!! Женщина, сразу видно, болеет душой за музей и очень доходчиво и интересно преподносит информацию о событиях тех лет
Igor Khoroshok Ноябрь 26, 2014
Святое место!
Igor Khoroshok Октябрь 27, 2014
Накатывается слеза, а то что происходит в Пантеоне, не поддается описанию!
Alexey Shutochkin Сентябрь 21, 2014
Музей из категории "обязательно посетить"
Елена П Август 26, 2014
История войны, которая застыла в камне
Надежда Корепанова Август 18, 2014
Музей, который там находится заставляет восхищаться этим местом. Патриотично.Сильно. Захватывающе Спуск вниз на высоту 17 метров заставляет задумываться, как защищали нашу территорию русские солдаты
Макс Пасютин Август 16, 2014
Со смотровой площадки "35-й береговой батареи" открываются прекрасные виды. Незабываемые, честное слово...
Макс Пасютин Август 16, 2014
В некрополе музейного комплекса показывают трогательную видеопанораму. Ты словно смотришь в глаза тем, кто в 1942-м бесстрашно боролся за Севастополь...
Макс Пасютин Август 16, 2014
"Капут Г." Эти надписи вряд ли оставят кого-то равнодушным...
Макс Пасютин Август 16, 2014
Мурашки по коже...
Макс Пасютин Август 16, 2014
Навигатор из прошлого века...
Valeriia Cherepanova Август 7, 2014
Музей шикарный!каждый, кто был в Севастополе,должен посетить его! Эмоции просто переполняют:) вход на территорию и экскурсия бесплатные, часть экскурсии под землей, поэтому деток до 7 лет не пускают!
Olga Июль 25, 2014
Очень понравился музей!!!
Daria Chukasova Июль 20, 2014
Захватывающе и тяжело одновременно... Вы просто обязаны побывать здесь...
Игорь Петров Июнь 21, 2014
Впечатляющее место, всем советуем посетить!!! Еще раз убедились в мужестве и отваге наших предков!!! Огромное спасибо Чалому за то что помог восстановить такой памятник истории!!!
Блогтур Май 7, 2014
мемориальный ансамбль на территории 35-й береговой батареи. Сооружен на месте последнего рубежа обороны Севастополя конца июня—начало июля 1942 года.
Maksim Tkachiboroda Mарт 30, 2014
Твори добро (с)
Vadym B. Октябрь 27, 2013
Чтобы наверняка попасть на экскурсию, она кстати бесплатная, нужно приезжать прибл к 10.00. Мы блин приперлись к 16.00)))!
Кира Костенко Сентябрь 8, 2013
Очень впечатляющий музей!обязательно стоит посетить,не пожалеете!
nyuth Сентябрь 4, 2013
Современный, отличный музей. Один из лучших в Украине.
Vera Belik Август 21, 2013
Мы пришли к9 но билеты взяли только на 18 планируете долго ждать
Вероника Роднова Август 4, 2013
Приезжать надо заранее, иначе билетов на экскурсию с гидом не останется. Мы приехали в 11, попали только на 2 часа. С детьми до 7 лет не пускают. Наверно, самое интересное место в Севастополе!
Alexey Manokhin Июнь 22, 2013
Интересное место!
Max Lenovskih Сентябрь 23, 2012
В июле 1942 года оборона Севастополя пала. Высшее командование оставило город и 40 000 человек, выжили единицы. Вечная память.
Iness Bless Сентябрь 13, 2012
обязателен к посещению. уважение вызывают меценаты, на средства которых был возведен этот потрясающий комплекс
Ksjusha Akyira Август 27, 2012
Приезжать лучше утром, иначе придется долго ждать своей очереди. Экскурсия длится 1,5 часа. Понедельник выходной. В зимнее время понедельник и вторник выходные. Очень интересно. Экскурсия бесплатна
Konstantin Polozov Июль 21, 2012
Берешь билет на определенное время экскурсии. Идешь на пляж. Возвращаешься к назначенному времени
Konstantin Polozov Июль 21, 2012
1. Хороший музей защиты Севастополя, времен ВОВ. 2. Экскурсии бесплатные с 10 до 18, пн. - выходной. 3. Экскурсия бесплатная, но нужно ждать мин. 20-30
Christina Andrusenko Июль 15, 2012
Советую посетить этот музей всем независимо от возраста. Потрясает и дает пищу для размышлений. P. S. Билеты бесплатные
Alexey Andrusenko Июль 15, 2012
Понедельник выходной. Работают с 10 до 18 30. Monday is a not working day.
Andy Cole Июнь 10, 2012
An amazing Museum, with massive concrete defences, practically an underground city- The tour is amazing, well worth a visit